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E5'te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkisinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

E5'te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkisinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken araçlar yoldan çekilince trafik normale döndü


Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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