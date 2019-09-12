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E5'te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendi

52 dakika önce

E5'te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiİSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

E5'te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendi

İSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

E-5 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

E5'te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendi

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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