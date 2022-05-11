EA'de yüzler gülüyor: Apex Legends'tan rekor kazanç - Son Dakika

Electronic Arts (EA) 31 Mart'ta sona eren dördüncü mali çeyreğe ilişkin kazanç raporunu açıkladı. EA Games'in battle royale oyunu Apex Legends rekor kıran kazancıyla rakiplerini sollamayı başardı. 2019 yılında sunulan Apex Legends'in bugüne kadar 2 milyar dolar kazanç elde ettiği ifade edildi.

EA'in yeni açıklamasına göre, 2022 mali yılı için net gelir bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 7.515 milyar dolar seviyesine çıktı. Apex Legends ve FIFA'ya dikkat çeken EA yöneticileri, online oyunlara yapılacak yatırımları ele aldı.

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Apex Legends 2 milyar dolar ile EA gelirlerine damga vurdu

Battle royale dünyasının en popüler yapımlarından olan Apex Legends, EA Games'in yüzünü güldürmeyi başardı. Son rakamlara göre oyun, 2 milyar dolarlık dönüm noktasını geçerek, gelir konusunda yıl boyunca yüzde 40'ın üzerinde bir artış yaşadı.

Apex Legend'in son sezonunu şimdiye kadarki en başarılı dönem olarak nitelendiren EA Games, üç yaşındaki battle royale oyununun mobile geleceğini de doğruladı. Apex Legends mobil oyunu için yürütülen testlerin başarılı olduğunu söyleyen EA, yakında oyunculara sunulacağını (bu ay içerisinde) ifade etti.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson yaptığı açıklamada 2022'nin dördüncü mali çeyreğinde yüz milyonlarca oyuncunun katılımı sayesinde rekor bir yıl geçirdiklerini ifade etti:

"İnanılmaz derecede yetenekli ekipler tarafından yapılan ve güçlü ağ etrafında inşa edilmiş muhteşem oyunlar ve online hizmetlerimize olağanüstü katılım ile 2023 mali yılı, Electronic Arts için yenilik ve büyüme yılı olacak."

Apex Legends'a ek olarak FIFA 22 ile de yüzler güldü. FIFA 22 satışlarının "çift haneli" olması, bugüne kadarki en başarılı FIFA oyunu olmasıyla sonuçlandı. Ancak EA ve FIFA arasındaki bir gerilim sonrasında seriyle ilgili çarpıcı değişikliklere gidileceğini hatırlatalım.

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