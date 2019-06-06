Son Dakika Haberleri: EA, FIFA 20'yi Resmi Olarak Duyurdu
Son Dakika Teknoloji Haber

EA, FIFA 20'yi Resmi Olarak Duyurdu

2 dakika önce

EA, yaptığı yeni Twitter paylaşımında FIFA 20'yi resmi olarak duyurdu. FIFA 20, yeni mekaniklerle karşımıza çıkacak.

EA, FIFA 20'yi Resmi Olarak Duyurdu, System.String[]
FIFA 20'nin en tahmin edilir duyuru zamanı E3 olarak bekleniyordu. Şimdi beklentilerimiz resmi olarak onaylandı. EA, FIFA 20'yi resmi olarak Twitter hesabından duyurdu ancak logo dışında herhangi bir detay mevcut değil. Aynı zamanda videodaki ilginç sembol de dikkatleri çekti. Oyun E3 2019'da 8 Haziran EA Play'de tanıtılacak.

Daha yeni duyurulması rağmen EA, oyunda yapılan bazı oynanış değişikliklerini açıkladı. Listenin başında yapay zeka savunması dikkat çekiyor. EA, otomatik olarak yapılan savunmalardan ziyade manuel olarak yapılan savunmaya daha büyük önem verdiklerini söyledi. Bunu yapmayı planladıkları yollardan biri, elle yapılan bir müdahalenin, topu takım arkadaşına itme ihtimalinin artırılması. Ek olarak otomatik savunmadaki genel etkinlik ve reaksiyon süreleri düşürüldü.



Gol pozisyonları ve vuruşlarda da bazı yenilikler yapılacak. Kalecilerin tepki sürelerinde yapılan değişiklikler sonucunda, kolay gol pozisyonlarında kalecilerin bazen insanüstü bir şekilde topu kurtarması düzeltildi. Daha hassas atışlar sağlanması için tüm vuruşlarda yeşil zamanlama süreleri 2 bar düşürüldü.

EA, şut ve pas konusunda yapılan çalışmalar sonrasında daha gerçekçi hale geldiğini söylüyor. Özellikle zorlu atışlarda bu hissi daha çok yaşayacağız gibi gözüküyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:07 
Twitter, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı Binali Yıldırım yarışacağı İstanbul seçimlerinin tarihini unuttu Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 21:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EA, FIFA 20'yi Resmi Olarak Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]