EA, FIFA 20'yi Resmi Olarak Duyurdu

FIFA 20'nin en tahmin edilir duyuru zamanı E3 olarak bekleniyordu. Şimdi beklentilerimiz resmi olarak onaylandı. EA, FIFA 20'yi resmi olarak Twitter hesabından duyurdu ancak logo dışında herhangi bir detay mevcut değil. Aynı zamanda videodaki ilginç sembol de dikkatleri çekti. Oyun E3 2019'da 8 Haziran EA Play'de tanıtılacak.Daha yeni duyurulması rağmen EA, oyunda yapılan bazı oynanış değişikliklerini açıkladı. Listenin başında yapay zeka savunması dikkat çekiyor. EA, otomatik olarak yapılan savunmalardan ziyade manuel olarak yapılan savunmaya daha büyük önem verdiklerini söyledi. Bunu yapmayı planladıkları yollardan biri, elle yapılan bir müdahalenin, topu takım arkadaşına itme ihtimalinin artırılması. Ek olarak otomatik savunmadaki genel etkinlik ve reaksiyon süreleri düşürüldü.Gol pozisyonları ve vuruşlarda da bazı yenilikler yapılacak. Kalecilerin tepki sürelerinde yapılan değişiklikler sonucunda, kolay gol pozisyonlarında kalecilerin bazen insanüstü bir şekilde topu kurtarması düzeltildi. Daha hassas atışlar sağlanması için tüm vuruşlarda yeşil zamanlama süreleri 2 bar düşürüldü.EA, şut ve pas konusunda yapılan çalışmalar sonrasında daha gerçekçi hale geldiğini söylüyor. Özellikle zorlu atışlarda bu hissi daha çok yaşayacağız gibi gözüküyor.