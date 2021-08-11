EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek - Son Dakika
Üye Girişi
EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek

EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek

11.08.2021 10:51

FIFA 22'ye gelen yeni bir kamera özelliği, rakibinizin gol sevincini izlemek yerine kendi takımınıza odaklanmanıza olanak tanıyacak.

EA Games, tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan popüler futbol serisinin son oyunu FIFA 22'de yer alacak yeni bir kamera özelliği, oyuncuların rakiplerinin gol kutlamalarını görmezden gelmesine izin verecek. Tüm yıllık spor oyunlarının yaptığı gibi, çıkış tarihi yaklaşan FIFA 22'de bünyesine yeniliklerle katmaya devam ediyor.

EA geçtiğimiz gün paylaştığı FIFA 22 saha notları, yeni kutlama kamera ayarlarının varlığını ortaya çıkardı. Önceki FIFA oyunlarında, bir gol yemek, oyuncuları rakiplerinin zaferi kutlamasını izlemeye zorlardı. Bununla birlikte, oyuncuların rakip takımın gol kutlamalarını görmezden gelmelerine ve bunun yerine kendi takımlarının tepkisini izlemelerine izin verecek.

FIFA 22 HYPERMOTION TEKNOLOJİSİ İLE DAHA GERÇEKÇİ BİR HAL ALACAK!

Yeni gelecek HyperMotion teknolojisi, 22 profesyonel futbolcunun hareketlerini yakalama üzerine dizayn edilmiş ilk teknoloji. Ayrıca, EA'ın tescilli makine öğrenimi algoritması 8,7 milyondan fazla gelişmiş maç yakalama karesini öğreniyor. Sahada doğal futbol hareketleri yaratmak için, gerçek zamanlı olarak yeni animasyonlar yazılırken; Şut, pas veya orta gibi eylemlerde oyuncuların topa giriş çıkma şekli değiştiriliyor. Bu geliştirilmiş animasyonlar, daha dinamik hava düellolarına, daha iyi top kontrolüne ve "oyuncu insancıllaştırmasına" yol açacak.

YORUMLAR
500

FIFA 2022, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek - Son Dakika


Son Dakika
12:10 ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'den Tanju Özcan'a yanıt
12:06 Tanju Özcan'ın "Akşener'e kazık attı" iddialarına Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Dedikoku siyasetine ayıracak vaktimiz yok
12:00 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapandığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:56 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapatıldığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:51 "Ekmek 10 lira olacak" iddiasına Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan cevap
11:51 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı!
11:46 Son Dakika: Ekmek 10 lira mı oluyor? Fırıncılar Federasyonu Başkanı iddiayı yalanlayıp zam için oran verdi
11:46 Merkez'in faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı
11:48 Başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu
11:43 Başkan adayı mı oluyor? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 12:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement