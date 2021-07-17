EA Play 2021\'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!

Electronic Arts'ın sunduğu oyun hizmetlerinin gösterime gireceğini oyun etkinliği EA Play 2021 için Star Wars hayranlarını üzen bir haber geldi. Amerika merkezli video oyun şirketi EA, bu yıl etkinlik kapsamında Star Wars oyunu göstermeyeceğini duyurdu.

EA Star Wars resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan haberin ardından, Star Wars hayranları tweet'in altına yaptıkları yorumlarda oyun şirketine büyük tepki gösterdi.

Bu ayın başlarında EA, yeni nesil Dragon Age ve Mass Efect'i de EA Play 2021'de göstermeyeceğini belirtmişti.

Etkinlikte duyurusunun yapılacağı düşünülen oyunlar arasında yeni nesil Need for Speed ve Dead Space oyunları yer alıyor. Ancak bunların etkinlik kapsamında gösterime girip girmeyeceği bilinmiyor.

EA Play 2021 oyun etkinliği, 22 Temmuz TSİ 20:00'de başlayacak.