EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek! - Son Dakika

EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!

EA Play 2021\'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!
Son Güncelleme: 17.07.2021 08:55

Electronic Arts, yaklaşmakta olan oyun etkinliği EA Play 2021'de yeni bir Star Wars oyunu göstermeyeceğini duyurdu. EA Play 2021 ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Electronic Arts'ın sunduğu oyun hizmetlerinin gösterime gireceğini oyun etkinliği EA Play 2021 için Star Wars hayranlarını üzen bir haber geldi. Amerika merkezli video oyun şirketi EA, bu yıl etkinlik kapsamında Star Wars oyunu göstermeyeceğini duyurdu.

EA Star Wars resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyurulan haberin ardından, Star Wars hayranları tweet'in altına yaptıkları yorumlarda oyun şirketine büyük tepki gösterdi.

EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek!

Bu ayın başlarında EA, yeni nesil Dragon Age ve Mass Efect'i de EA Play 2021'de göstermeyeceğini belirtmişti.

Etkinlikte duyurusunun yapılacağı düşünülen oyunlar arasında yeni nesil Need for Speed ve Dead Space oyunları yer alıyor. Ancak bunların etkinlik kapsamında gösterime girip girmeyeceği bilinmiyor.

EA Play 2021 oyun etkinliği, 22 Temmuz TSİ 20:00'de başlayacak.

Electronic Arts, EA GAMES, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek! - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Son Dakika: MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Sabotaj eğitimi verilen Rezan Botan öldürüldü
10:01 En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı
09:52 Öncülük yapan isim hayli tanıdık! Bir siyasi parti daha kuruluyor
09:34 Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
09:20 Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi
09:12 Van kırsalında nefes kesen operasyon! 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi
09:10 Kaybolduktan 74 gün sonra geri dönen Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına öncülük ediyor
08:54 BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Eylül ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı
08:42 Memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
07:58 Kira anlaşmazlıklarında ara buluculuk dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 10:32:19. #1.11#
SON DAKİKA: EA Play 2021'de yeni Star Wars oyunu gösterilmeyecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement