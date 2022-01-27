EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor

EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor

27.01.2022 10:23

Tüm platformlarda geçerli olan EA Play 3 aylık indirim teklifi bulunuyor. Electronic Arts'ın sahip olduğu oyunları tek bir sistemde buluşan EA Play abonelik sisteminde bir aylık abonelik fiyatına 3 ay boyunca EA Play abone indirimi başladı.

Aylık abonelik fiyatı 25,00 TL olan EA Play, PlayStation kullanıcıları için PlayStore'da 3 aylık aboneliği sadece bir aylık abonelik fiyatına satışa sundu. EA Play 3 aylık indirim teklifi, 8 Şubat'a kadar geçerlidir.

EA Play aboneliği içerisinde bulunan Electronic Arts oyunları arasında FIFA 21, NFS Heat, Battlefield V, Star Wars Jedi Fallen Order gibi EA oyunları bulunmaktadır.

EA PLAY PLAYSTATION

PlayStation'da EA Play 3 Aylık İndirim Teklifi adı altında bulunan EA Play aboneliği 8 Şubat tarihine kadar sadece 25,00 TL'dir. Bu indirimden yararlandığınız taktirde bir aylık abonelik fiyatına üç aylık EA Play aboneliğine sahibi olabilirsiniz. Buraya tıklayarak PlayStation Store'a giderek EA Play aboneliği satın alabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EA PLAY STEAM

Steam kullanıcıları için ise 3 aylık EA Play aboneliği tek abonelik fiyatına 29,00 TL'ye satılmaktadır. İlk ay 29,00 TL ödedikten sonraki 3 ay boyunca aboneliğe ücret ödemeyeceksiniz, ancak dördüncü ay tekrardan hesabınızdan aylık abonelik fiyatı çekilecektir. Buraya tıklayarak Steam'e giderek EA Play aboneliği satın alabilirsiniz.

EA PLAY'DE HANGİ OYUNLAR VAR?

EA Play'deki oyunlar Steam, Xbox, PlayStation, Origin ve EA Play Pro Pc kategorileri bulunmaktadır. EA Play'de yer alan oyunları öğrenmek için buraya tıklayarak EA Play Games sitesindeki kütüphanesine göz atabilirsiniz.

EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor
YORUMLAR
500

EA Sports, EA GAMES, EA Play, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı
10:07 Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm
09:58 Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti
09:56 Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime saatler kala çağrı: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum
09:25 Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak
09:18 Caner Erkin yeni saç rengiyle dillere düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor
09:13 Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, olay yerinden kaçarken yaptığı kurnazlık pes dedirtti
09:04 Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi olay yarattı! İnternete özel yayınlanan video milyonlarca kez izlendi
08:39 Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor! Oy kullanmadan önce bunlara dikkat edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 10:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement