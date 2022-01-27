EA Play aboneliğinde dev fırsat! Bir aylık abonelik fiyatına 3 ay abonelik hediye ediyor

Aylık abonelik fiyatı 25,00 TL olan EA Play, PlayStation kullanıcıları için PlayStore'da 3 aylık aboneliği sadece bir aylık abonelik fiyatına satışa sundu. EA Play 3 aylık indirim teklifi, 8 Şubat'a kadar geçerlidir.

EA Play aboneliği içerisinde bulunan Electronic Arts oyunları arasında FIFA 21, NFS Heat, Battlefield V, Star Wars Jedi Fallen Order gibi EA oyunları bulunmaktadır.

EA PLAY PLAYSTATION

PlayStation'da EA Play 3 Aylık İndirim Teklifi adı altında bulunan EA Play aboneliği 8 Şubat tarihine kadar sadece 25,00 TL'dir. Bu indirimden yararlandığınız taktirde bir aylık abonelik fiyatına üç aylık EA Play aboneliğine sahibi olabilirsiniz. Buraya tıklayarak PlayStation Store'a giderek EA Play aboneliği satın alabilirsiniz.

EA PLAY STEAM

Steam kullanıcıları için ise 3 aylık EA Play aboneliği tek abonelik fiyatına 29,00 TL'ye satılmaktadır. İlk ay 29,00 TL ödedikten sonraki 3 ay boyunca aboneliğe ücret ödemeyeceksiniz, ancak dördüncü ay tekrardan hesabınızdan aylık abonelik fiyatı çekilecektir. Buraya tıklayarak Steam'e giderek EA Play aboneliği satın alabilirsiniz.

EA PLAY'DE HANGİ OYUNLAR VAR?

EA Play'deki oyunlar Steam, Xbox, PlayStation, Origin ve EA Play Pro Pc kategorileri bulunmaktadır. EA Play'de yer alan oyunları öğrenmek için buraya tıklayarak EA Play Games sitesindeki kütüphanesine göz atabilirsiniz.