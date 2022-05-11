Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti

Electronic Arts'ın dün akşam yaptığı basın açıklamasında FIFA ile lisansının 2023 yılında sona ereceğini açıkladı. EA, lisansın tekrarlanmayacağını söylerken FIFA serisinin yeni ismini de hayranlarına duyurdu.

EA SPORTS FC DUYURULDU

EA Sports'un başkan yardımcısı David Jackson, BBC'ye verdiği demeçte, "Futbol dünyası ve eğlence dünyası değişiyor ve ürünümüz içinde çatışıyorlar." dedi. Bunun ardından ise EA'in FIFA ile yaptığı lisans anlaşmasının sona erdiğini açıkladı. Önümüzdeki sene FIFA'nın yeni isminin EA Sports FC olacağı duyuruldu.

FIFA İLE LİSANS ANLAŞMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz aylardan bu yana tartışılan FIFA 23'ün yeni isminin EA Sports FC olacağı tartışılıyordu ve tahminlerin doğru olduğu anlaşıldı. İlk FIFA oyunu 1993 yılında SEGA Mega Drive için geliştirilmişti. 30 yıllık sürenin ardından Electronic Arts, FIFA lisansına veda edecek.

PREMIERE LEAGUE'DEN DESTEK

EA Sports FC'nin açıklanmasının ardından Premier League'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Biz kulüpteyiz, daha fazlası Temmuz 2023'te " sözlerine yer verdi ve EA Sports FC hashtagi ile yeni seriyi destekledi.

EA SPORTS FC'DE HANGİ LİGLER YER ALACAK?

EA'in yaptığı açıklamaya göre EA Sports FC'de şu anlık Premiere League, La Liga, Bundesliga, Seria A, MLS ligleri ve daha fazlası ile özel ortaklık içereceğini açıkladı. Ayrıca UEFA, CONMEBOL ve Nike ile iş ortaklığı içerisinde bulunduğunu da bildirdi.