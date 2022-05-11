Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti - Son Dakika

Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti

Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti
Son Güncelleme: 11.05.2022 14:04

Popüler video oyun geliştiricisi Electronic Arts, 30 seneden beri devam eden FIFA serisinin yeniden markalaştırmak istediğini açıkladı. FIFA lisansı ile anlaşamayan Electronic Arts, FIFA serisinin yeni adını "EA Sports FC" olarak belirledi.

Electronic Arts'ın dün akşam yaptığı basın açıklamasında FIFA ile lisansının 2023 yılında sona ereceğini açıkladı. EA, lisansın tekrarlanmayacağını söylerken FIFA serisinin yeni ismini de hayranlarına duyurdu.

EA SPORTS FC DUYURULDU

EA Sports'un başkan yardımcısı David Jackson, BBC'ye verdiği demeçte, "Futbol dünyası ve eğlence dünyası değişiyor ve ürünümüz içinde çatışıyorlar." dedi. Bunun ardından ise EA'in FIFA ile yaptığı lisans anlaşmasının sona erdiğini açıkladı. Önümüzdeki sene FIFA'nın yeni isminin EA Sports FC olacağı duyuruldu.

EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor

FIFA İLE LİSANS ANLAŞMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz aylardan bu yana tartışılan FIFA 23'ün yeni isminin EA Sports FC olacağı tartışılıyordu ve tahminlerin doğru olduğu anlaşıldı. İlk FIFA oyunu 1993 yılında SEGA Mega Drive için geliştirilmişti. 30 yıllık sürenin ardından Electronic Arts, FIFA lisansına veda edecek.

EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor

PREMIERE LEAGUE'DEN DESTEK

EA Sports FC'nin açıklanmasının ardından Premier League'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Biz kulüpteyiz, daha fazlası Temmuz 2023'te " sözlerine yer verdi ve EA Sports FC hashtagi ile yeni seriyi destekledi.

Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EA SPORTS FC'DE HANGİ LİGLER YER ALACAK?

EA'in yaptığı açıklamaya göre EA Sports FC'de şu anlık Premiere League, La Liga, Bundesliga, Seria A, MLS ligleri ve daha fazlası ile özel ortaklık içereceğini açıkladı. Ayrıca UEFA, CONMEBOL ve Nike ile iş ortaklığı içerisinde bulunduğunu da bildirdi.

Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti

Electronic Arts, EA Sports, FIFA 22, FIFA 21, Gamegar, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti - Son Dakika


Son Dakika
09:08 Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
09:07 Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
08:49 Taksi şoförünü öldüresiye dövüp gasp ettiler! O anlar kamerada
08:25 Trabzonspor'dan gece yarısı dev transfer! 90 milyon euroluk Pepe formayı giydi
08:05 İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk
07:40 Meteoroloji'den 3 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
07:36 Depremden etkilenen 4 ildeki üniversitelilere ''özel öğrencilik'' hakkı tanınacak
06:22 ABD'li aktör Danny Masterson, ömür boyu hapse mahkum edildi
01:00 2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş
00:44 Yunanistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi! Çatılarda hala kurtarılmayı bekleyenler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 09:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bir devir sona erdi! 30 yıllık aradan sonra FIFA oyununun adı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement