EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor

11.05.2022 08:29
EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor

Geçen sene Electronic Arts, uzun süredir devam eden FIFA serisini yeniden markalaştırmak istediğini açıkladı. FIFA lisansı ile anlaşamayan Electronic Arts, yeni FIFA serisinde isim değişikliğine gitmesi planlıyordu. Dün alınan karar ile FIFA 23'ün yeni ismi belli oldu.

Electronic Arts'ın FIFA ile yaptığı lisans anlaşması, 2023 yılında sona eriyordu ve FIFA'nın yeniden lisans anlaşması için Electronic Arts'tan yüksek meblağ istediği EA basın açıklamasında bildirildi.

ELECTRONIC ARTS, EA SPORTS FC'Yİ DUYURDU

EA Sports'un başkan yardımcısı David Jackson, BBC'ye verdiği demeçte, "Futbol dünyası ve eğlence dünyası değişiyor ve ürünümüz içinde çatışıyorlar." sözlerine yer verdi. Bunun ardından ise EA'nın FIFA ile yaptığı lisans anlaşması sona erdiği açıklandı. Önümüzdeki sene FIFA'nın yeni isminin EA Sports FC olacağı açıklandı.

FIFA İLE LİSANS ANLAŞMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz aylardan bu yana tartışılan FIFA 23'ün yeni isminin EA Sports FC olacağı tartışılıyordu ve tahminlerin doğru olduğu anlaşıldı. İlk FIFA oyunu 1993 yılında SEGA Mega Drive için geliştirilmişti. 30 yıllık sürenin ardından Electronic Arts, FIFA lisansına veda edecek.

PREMIERE LEAGUE'DEN DESTEK

EA Sports FC'nin açıklanmasının ardından Premier League'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Biz de kulüpteyiz, daha fazlasını Temmuz 2023'te öğrenin" sözlerine yer verdi ve EA Sports FC hashtagi ile yeni lisansı destekledi.

YORUMLAR
500

Electronic Arts, EA Sports, FIFA 22, FIFA 21, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor - Son Dakika


Son Dakika
08:28 11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum
08:22 İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu
08:13 Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi
08:09 Benzine 78 kuruşluk zam: En son 12 gün önce zam yapılmıştı
08:05 11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
07:57 11 Mayıs Çarşamba günü hava nasıl olacak?
01:16 YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor
01:08 AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı!
01:06 Barcelona'nın yıldızı maç esnasında bilincini kaybetti! Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında ambulansa bindirildi
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 08:41:25. #1.11#
SON DAKİKA: EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement