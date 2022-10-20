Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz! - Son Dakika
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Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz!

20.10.2022 14:41
Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz!

EA Sports tarafından yayınlanan ve Formula oyunu severlerin vazgeçilmezi F1 22, belirli bir süre için ücretsiz oynanabilecek.

Geliştiriciliğini Codemasters, yayıncılığını EA Sports'un yaptığı F1 22, hiç kuşkusuz Formula sevdalılarının en çok oynadığı yapımlardan birisi konumunda. Şirket, bugün yaptığı açıklamayla oyunun kısa bir süre için ücretsiz oynanabileceğini belirtti.

F1 22, 20-24 Ekim tarihleri arasında ücretsiz oynanabilecek

Geçtiğimiz haftalar Max Verstappen'in ikinci şampiyonluğunu almasıyla adından sıklıkla söz ettiren Formula dünyasına bir jest de EA Sports şirketinden geldi. Şirket, yaptığı paylaşımla oyunun kısıtlı bir süreliğine ücretsiz olduğunu açıkladı.

Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz!

Yapılan paylaşıma göre ücretsiz oynama süreleri Steam ve Xbox'ta 20-24 Ekim tarihleri arasında geçerli. PlayStation'da ise bu süre 20-25 Ekim tarihleri arası olarak düzenlendi. Bununla birlikte ücretsiz deneme PlayStation 4 ve PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC (Steam) genelinde geçerli olacak.

EA Sports, senelerdir beklenen oyunu en sonunda duyuracak!

Öte yandan oyunda tanıdık bir isim de yer alıyor. Başarılı Formula yarışçısı Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde F1 22 oyununa dahil olduğunu açıkladı. Bölükbaşı heyecanını "Binlerce saatimi verdiğim oyunda kendimi görebildiğime hala inanamıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz!

F1 22 özellikleri

Yeni Sezon, Yeni Kurallar — Yeni sezonda kokpite geçin ve yepyeni Miami International Autodrome dahil ikonik pistlerde birbirinden farklı, muhteşem arabaları sürün.

Yarış Günü Yeniden Tanımlandı — Sürükleyici ve sinematik Formasyon Turları ile Güvenlik Aracı Periyotları, interaktif Pit Stoplar ve yepyeni Sprint Yarışlarıyla yarış deneyiminizin kontrolünü ele alın.

Adaptif Yapay Zeka — Daha az deneyimli oyuncular için geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, her yarışta rekabetçi olmanızı sağlıyor.

F1 Life — Süper arabaları, kıyafetleri, aksesuarları ve daha fazlasını açıp tüm dünyaya sergileyin.

My Team — Genişletilmiş departman etkinlikleri ve daha ayrıntılı boyama özelleştirmesiyle F1 takımınızı sıfırdan kurarken başlangıç bütçenizi belirleyin.

Kariyer Modu — 10 yıldır çok sevilen Kariyer Modu ile F1 dünyasında sürüş yeteneklerinizi test edin ve griddeki sıralamanızı yükseltin.

Kaynak: Shiftdelete
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EA Sports, Formula 1, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz! - Son Dakika

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