EA, Yeni Bir Videoyla FIFA 20'nin Çıkış Tarihini Duyurdu
33 dakika önce
EA Sports FIFA, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımında FIFA 20'nin çıkış tarihini gösteren bir video yayınladı. Tüm detaylar yarın EA Play canlı yayınında FIFA hayranlarına aktarılacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:37
EA, dün akşam Twitter
üzerinden yaptığı bir paylaşımda FIFA 20'yi resmi olarak duyurmuştu ancak çıkış tarihiyle ilgili hiçbir detay verilmemişti. Bugün yayınlanan başka bir videoda ise FIFA 20'nin çıkış tarihini gösteren bir video daha yayınlandı.
Oyunun piyasaya çıkış tarihini belirten kısa videoda yalnızca oyunun PS4'e geleceği doğrulandı ancak daha önceki oyunların PS4, PC ve Xbox'a gelmesi göz önünde bulundurulursa yüksek ihtimalle oyun yine bu platformlara da gelecek.
FIFA 20'nin bütün detayları yarın yapılacak olan EA Play yayınında açıklanacak. FIFA 20, yarın saat 21.00 sularında EA YouTube kanalında hayranların gözleri önünde detaylandırılacak.
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