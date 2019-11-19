Son Dakika Haberleri: EAF'den "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" Konferansı
Son Dakika Ekonomi EAF'den 'Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme' Konferansı - Son Dakika Ekonomi

EAF'den "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" Konferansı

6 saat önce

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" başlıklı konferans düzenleyecek.

EAF'den

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" başlıklı konferans düzenleyecek.

Ankara JW Marriott Hotel'de 22 Kasım Cuma günü düzenlenecek konferansta ekonominin geleceği ve iş dünyası gündemi için önem taşıyan başlıklar ekonomi alanındaki uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Ekonominin geleceği ve iş dünyası gündemi için önem taşıyan başlıkların ekonomi alanındaki uzmanlar tarafından değerlendirileceği konferansın açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi tarafından yapılacak.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleşecek panele Koç Üniversitesi – TÜSİAD EAF Direktörü Selva Demiralp, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, TEPAV Finans Enstitüsü Direktörü Fatih Özatay, Dünya Bankası Türkiye Ofisi Program Lideri Habib Rab, TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak konuşmacı olarak katılacak.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:55 Kaynak: DHA
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