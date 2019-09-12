EaseUS Data Recovery Wizard İle Dosyalarınızı Kurtarmanın Tam Zamanı

Üstelik kolay kullanılabilen arayüzü sayesinde oldukça pratik bir şekilde dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. PC, laptop veya akıllı cihazlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Bilişim dünyasının en hızlı ve en güvenilir veri kurtarma programı ile tanışmaya hazır mısınız?

EaseUS Data Recovery Wizard Nasıl Bir Program?

Kullanışlı arayüzü sayesinde kurtarmak istediğiniz verileri sadece birkaç adımda kurtarabilir ve dilediğiniz yere tekrar kaydedebilirsiniz. Yapmanız gereken şey bu programı dilediğiniz platforma yüklemek ve ardından izlemeniz gereken adımları takip etmek. Oldukça kolay kullanımı sayesinde artık sildiğiniz veya kaybolmuş veriler için üzülmenize gerek olmayacak. Aynı zamanda verilerinizi yedeklemek adına da size mükemmel alternatifler sunacak olan bu program, en çok kullandığınız baş ucu programınız olmaya aday harika niteliklere sahip.

Verilerim Neden Siliniyor?

Elbette bu sorunun birkaç cevabı olabilir. Bunlardan bir kısmı sizin hatalarınızdan kaynaklanırken; bir kısmı ise bilgisayarınızdaki zaaflardan kaynaklanıyor olabilir. Verileri yanlışlıkla silme, yanlışlıkla bir yere taşıma, virüs veya spam ataklarına karşı doğru program veya uygulamaları kullanmamak, Truva atları için gerekli önlemleri almamak gibi birçok sebepten kaynaklanan veri kaybı yaşanabilir. Tüm bu ve daha fazla sebep için en iyi çözüm hiç kuşkusuz EaseUS Data Recovery Wizard olacaktır. Sadece birkaç tıkla tüm bu sebeplerin ortaya çıkardığı mağduriyetleri ortadan kaldıracaksınız.

Hangi Platformlar ve İşletim Sistemleri İçin Kullanabilirsiniz?

Windows işletim sistemi başta olmak üzere, Android ve Mac mobil sistemleri ile birlikte USB Bellek veya Taşınabilir Disk gibi platformlar, PC, Tablet ve akıllı cihazlarınız gibi platformlarda bu programı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için sisteminize bu programı yüklemeniz yeterli olacaktır. Dilediğiniz zaman kurtarmak istediğiniz veriler olduğunda programı açmanız yeterli olacaktır.

Hangi Türdeki Verileri Kurtarabilirim?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; aklınıza gelen tüm verileri hangi boyutta ve hangi uzantıda olursa olsun kurtarabilirsiniz. Resim dosyaları, ses dosyaları, müzik dosyaları, videolar, yazışmaları, metin belgeleri, oyunlar ve daha birçok veriyi kurtarabilirsiniz. EaseUS Data Recovery Wizard sizin için en mükemmel çözümleri sunan ve tüm verilerinizi kurtarmanızı sağlayan EaseUS Data Recovery Wizard programınızı yükleyebileceğiniz güvenilir ve sağlam bir sitedir. Bu site aracılığı ile artık aklınızda soru işaretleri kalmayacak ve endişelerinizi sadece birkaç tıkla ortadan kaldıracaksınız.

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EaseUS Data Recovery Wizard İndirdikten Sonra Hangi Adımları Takip Etmeliyim?

Size verdiğimiz linkteki programı, kullanmak istediğiniz platforma yükleyerek işe başlayın. Burada, sisteme yükleme işlemi bittikten sonra artık programı başlatabilirsiniz. Dil seçeneğini Türkçe olarak seçtikten sonra zaten artık kendiniz birkaç adımda kolaylıkla nasıl verilerinizi kurtarabileceğinizi göreceksiniz. Verileri kurtarmak için sizden hangi klasörü seçeceğiniz sorulduktan sonra kurtarmak istediğiniz klasörü tıklamanız yeterli olacaktır. Bundan sonrasını program kendisi sizin için en iyi şekilde yapacaktır.