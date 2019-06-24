EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı
1 saat önce
Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:33
İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.
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