Son Dakika Haberleri: EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı
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EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı

1 saat önce

Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.

EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı, System.String[]
Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:33 
avrupa, iltica, Ekonomi
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