Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor? - Son Dakika
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Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor?

Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor?

24.08.2021 15:23

Hemen hemen çoğu oyunda bulunan 'easter egg' ya da 'sürpriz yumurta' kavramıyla daha önce karşılaştık. Peki, Easter Egg nedir, ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Genellikle oyunlarda fazlasıyla karşılaştığımız ve 'easter egg' olarak bilinen sürpriz yumurtalar, belirli bir olayda gizli olan unsurlara verilen isimler olarak biliniyor.

Oyun geliştiricileri genellikle oyun yapımcısının izniyle oyunlara Easter Egg'ler dahil ediyor. Ancak, oyun yapımcısı bilgisi veya onayı olmadan eklenen yetkisiz Easter Egg'ler oyunun geri iptal edilmesine neden olabilir.

İzinsiz içerik bir yana, çoğu Easter Egg'ler zararsız ve oyuncuların oyuna ilgisini arttırır. En yaygın Easter Egg'lerden biri, oyuncuların gizli karakterler olarak oynamasını sağlar. Easter Egg'ler sadece oyunlarda değil, filmlerde ve genel olarak elektroniğin olduğu herhangi bir yerde orta yazılımda gizlenmiş bir mesaj, görüntü veya özellik olabilir.

Tarihteki ilk Easter Egg, 1979'da Atari Tüketici Bölümü'nün yazılım geliştirme direktörü Steve Wright tarafından, Atari video oyunu Adventure'daki gizli bir mesajı tanımlamak için oyuna eklemişti.

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EASTER EGG ÖRNEKLERİ

ADVENTURE 1979

Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor?

1979'da Noel'de piyasaya sürülen Atari's Adventure, ilk aksiyon-macera oyunu olarak kabul edilir. Ayrıca Easter Egg'i oyun dünyasına tanıttı. Bir noktayı koridordan aşağı hareket ettirirseniz "Warren Robinett tarafından yaratıldı" sözlerini gördüğünüz bir odaya gireceksiniz. O zamanlar video oyun geliştiriclerine kredi verilmedi, bu yüzden Robinett oyuna adını ekledi.

ASSASINS CREED 3

Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor?

George Washington'ın Redcoast'u yenmesine yardım etmeye ve evde takılmaya karar verirseniz, bir hindi bulun ona gidin, besleyin ve Konami kodunu girin ( yukarı, sol, sağ, sağ, B, A). Hindi tıpkı sizin gibi suikastçi kıyafeti giyecektir.

GRAND THEFT AUTO IV

Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor?

Mutluluk heykeli'nin tabanındaki kapıda "Burada gizli içerik yok" tabelasının yanındaki kapıdan girin ve karşınıza çıkan merdivenden yukarı çıktıktan sonra şehrin kalbini göreceksiniz.

GOOGLE

Google'ın arama kutusuna "Tic tac toe" yazıp aradığınızda arama sonucu olarak karşınıza bir SOS oyunu çıkacaktır.

Google Chrome'da internet bağlantınız gittiğinde karşınıza çıkan dinazor size sadece taş devrine geri döndüğünüzü söylemiyor. Klavyenizden yukarı, sağ veya sol ok tuşlarından birine bastığınızda T-rex oyununa dönüşecek ve internetiz yokken eğlenmenize yardımcı olacaktır. Merak etmeyin, internetiniz geri geldiğinde Google sizi haberdar edecektir

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Son Dakika Gamegar Easter Egg nedir? Easter Egg ne anlama geliyor? - Son Dakika


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