EasyJet CEO'su Johan Lundgren: "Rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 250 arttı"

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, BBC'ye yaptığı açıklamada, yaz için yapılan rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 250 arttığını söyledi.

"İnsanların bir an önce tatile gitmek istediklerini biliyoruz" diyen Lundgren "Geçen yılın aynı dönemine göre % 250 artarak 2021 yazına yönelik EasyJet tatil rezervasyonları ile bazı müşterilerin şu anda yaz tatilleri için planlar yaptıklarını ve Mayıs'ın şu anda en popüler ay olduğunu görmekten memnun olduk" dedi.

Lundgren, BBC'ye İngiltere ve Avrupa'da uygulanmakta olan aşılama programının seyahatin kilidini yeniden açmanın anahtarı olduğunu belirterek "Koronavirüs testleri bu güven sürecinin bir parçasıydı. Ancak bu testlerin fiyatları uçmayı çok daha pahalı hale getiriyor. Fiyatların düştüğünü görmek istiyoruz" diye konuştu.