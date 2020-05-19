EasyJet: İngiliz ucuz havayolu şirketinin 9 milyon müşterisinin bilgileri çalındı

İngiltere merkezli ucuz havayolu şirketi EasyJet, "usta işi bir siber saldırı sonucu" yaklaşık 9 milyon yolcusunun bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların e-posta adresleri ile yapmış oldukları seyahatlerin bilgilerinin çalındığı belirtilirken, 2 bin 208 kişinin de kredi kartı bilgilerine "erişildiği" ifade edildi.

EasyJet, konuyla ilgili olarak İngiltere Bilgi Komiserliği'ne bilgi verildiğini ve soruşturma açıldığını bildirdi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, EasyJet'in bu saldırıdan ilk olarak Ocak ayında haberi oldu.

Şirket BBC'ye yaptığı açıklamada, kredi kartı detayları ele geçirilen müşterilerine ise gerekli bilgilendirmenin Nisan ayı başında yapıldığını söyledi.

Şirket, e-posta bilgileri çalınan 9 milyon kişiyi ise dolandırıcılık amacıyla yollanabilecek sahte e-postalara karşı uyarmak amacıyla konuyu kamuoyuna açıkladıklarını vurguladı.

Antalya, İzmir ve Dalaman'a da uçuyor

İngiltere'nin önde gelen ucuz havayolu şirketlerinden biri olan EasyJet, tüm dünyada 30'dan fazla ülkeye uçuş gerçekleştiriyor. EasyJet'in uçuş noktaları arasında Türkiye'den Antalya, İzmir ve Dalaman da yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Güvenlikle ilgili meseleleri çok ciddiye alıyoruz ve güvenliğin daha da artırılması için konuyu araştırmaya devam ediyoruz" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir kişisel bilginin kötü amaçlı kullanıldığına işaret eden herhangi bir kanıt bulunmuyor ancak Komiserliğin tavsiyesi üzerine, seyahat bilgilerine ulaşılan yaklaşık 9 milyon yolcumuza ulaşarak, olası bir dolandırıcılığa maruz kalma risklerini asgariye indirmek için alabilecekleri önlemleri paylaşıyoruz. Tüm müşterilerimize EasyJet ya da EasyJet Holidays'ten gelmiş gibi görünen her türlü iletişime tedbirli yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz."

Cirosunun %4'üne kadar ceza kesilebilir

EasyJet, 26 Mayıs'a kadar saldırıdan etkilenen herkesle iletişime geçmiş olmayı planladıklarını da söyledi.

İngiltere'de ilk kez bir havayolu şirketi siber saldırının hedefi olmuyor. Eylül 2018'de British Airways, yarım milyondan fazla kullanıcısının bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

İngiltere Bilgi Komiserliği bu güvenlik açığından dolayı British Airways'e 183 milyon sterlinlik rekor bir para cezası vermişti. Çalınan bilgileri kötü amaçlı kullanılan müşterilerinin kayıplarından dolayı tazminat istemeleri halinde toplam rakamın 3 milyar sterline kadar yükselebileceği hesaplanıyor.

İngiltere'de Genel Verileri Koruma Düzenlemesi'ne göre, EasyJet'in kusurlu bulunması halinde toplam yıllık cirosunun yüzde 4'üne kadar para cezasına çarptırılabilir.