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Easyjet koronavirüs nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu; çalışanların maaşını devlet ödeyecek
7 saat önce
Düşük maliyetli İngiliz havayolu şirketi Easyjet koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere merkezli Easyjet tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. İngiliz hükümetinin desteğiyle çalışanların maaşının yüzde 80'i ödenecek
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle seyahat etmek imkansız hale gelmiştir. Pazar günü tahliye uçuşlarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda tüm uçuşlarımız durdurulmuş" ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:14
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