Easyjet koronavirüs nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu; çalışanların maaşını devlet ödeyecek

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle seyahat etmek imkansız hale gelmiştir. Pazar günü tahliye uçuşlarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda tüm uçuşlarımız durdurulmuş" ifadeleri yer aldı.