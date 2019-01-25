Eaton, Demiryolu Teknolojilerini Tanıttı

Güç yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton, demiryolu seyahatini ve ulaşımını daha güvenli, verimli, rahat ve uygun maliyetli hale getirmenin zorlukları karşısında çözüm getiren inovasyon ve uygulamaları tanıttı.

Güç yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton, demiryolu seyahatini ve ulaşımını daha güvenli, verimli, rahat ve uygun maliyetli hale getirmenin zorlukları karşısında çözüm getiren inovasyon ve uygulamaları tanıttı.



Güç yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton, demiryolu operatörlerinin ve OEM'lerin demiryolu sektöründe daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olan elektrik ve hidrolik sektörlerindeki en son teknolojileri sunduğunu açıkladı. Şirketin, demir yolundaki 30 yıllık tecrübesiyle daha iyi, daha güvenli ve rekabetçi sistemler üretmek adına güvenilir çözümler sunduğu belirtildi.



Eaton Ulaşım Segment Müdürü Delphine Clement konu hakkında şöyle konuştu: "Demiryolu endüstrisindeki şirketler güvenlik ve verimlilik anlamında eşi benzeri olmayan zorluklarla karşı karşıya. Daha iyi sürdürülebilirlik adına çözüm getirirken inovasyon ve katı endüstri standartlarına uyma zorunluluğu arasında ince bir dengeyi de gözetmek gerekiyor. Şirketimizin engin tecrübeleri sayesinde elektrik gücünü, mekanik gücü ve hidrolik gücü daha güvenilir, daha verimli ve daha sürdürülebilir şekilde yönetme konusunda aranılan bir iş ortağı olduğunu gösterdik".



Eaton'nın demiryolu çözümleri şöyle açıklandı:



Hidrolik Güç Üniteleri: Bu üniteler yatar gövdeli trenlerde güvenilirliği, çalışma süresini ve yolcu rahatını arttırmak için tasarlandı.



Hidrolik Hortumlar: Endüstri uyumlu bu yeni demiryolu hortumları güvenliği, dayanıklılığı ve çalışma süresini arttırmak için tasarlandı.



Alçak Gerilim Komponentlerinden Oluşan Daha Geniş Bir Ürün Grubu: Demiryolu araçları güvenlik standartlarına uyumludur.



Heinemann Hidrolik-Manyetik Devre Kesici: Yeni tasarımıyla yenileme veya daha yeni teknolojiyle sistemi güncelleme projelerini basitleştirir.



Acil Aydınlatma: Geleceğin acil durum Aydınlatma teknolojileri yeni nesil tahliye işleviyle en güvenli çıkış rotasını gösterir.



xStorage Binaları: Ölçeklenebilir yeni bir çözüm olup, sürdürülebilirlik ve esneklik için tasarlandı. - İSTANBUL

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