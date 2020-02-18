Eaton Teknoloji Karavanı Gaziantep'e uğradı - Son Dakika
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Eaton Teknoloji Karavanı Gaziantep'e uğradı

7 saat önce

Güç Yönetimi Şirketi Eaton'nın tüm Dünyayı dolaşan Teknoloji Karavanı 11-14 Şubat tarihleri arasında Gaziantep'e uğradı.

Eaton Teknoloji Karavanı Gaziantep'e uğradı, System.String[]

Güç Yönetimi Şirketi Eaton'nın tüm Dünyayı dolaşan Teknoloji Karavanı 11-14 Şubat tarihleri arasında Gaziantep'e uğradı.


Güç yönetimi şirketi Eaton, yenilikçi ürünlerini tanıttığı, tüm EMEA'da geleneksel hale getirdiği Mobil Teknoloji Günleri ile 5'inci kez Türkiye'yi dolaşıyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Ereğli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Mersin başta olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasında Mobil Teknoloji Günlerine devam eden Teknoloji Karavanı 11-14 Şubat tarihleri arasında Gaziantep'e uğradı.


Birçok farklı sektörden Eaton kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunan karavanda farklı illerde makine imalatından gıdaya, havalandırma ve soğutma sektöründen temiz/ atık su, demir-çelik, madencilik, işleme, ambalaj, seracılık, tarım ve birçok sektöründen kullanıcılara ulaşılması hedefleniyor.


"Tüm Anadolu'ya ulaşmayı hedefliyoruz"


Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, "Şirket olarak, 2015 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler ile Mobil Teknoloji Günlerini Türkiye'de bir kültür haline getiren ilk firmadır. Bu anlamda Eaton Elektrik Türkiye Grubu olarak Mobil Teknoloji Günleri ile EMEA bölgesi içerisinde en çok kilometreyi kat eden, en çok müşteriye ulaşan ekip olmanın gururunu taşıyoruz." dedi.


Bu yıl elektrik ve hidrolik teknolojilerini 2 ayrı teknoloji aracıyla tanıtan ve Türkiye'de birçok şehirde gezdiğini belirten Özcan; "Elektrik Mühendisleri Odasının bazı şubeleri ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliklerle meslektaşlarımıza ulaşacağız. 2018 yılında Eaton Elektrik olarak yeni çıkan Ex-Line Ex-proof armatürünün tanıtımını Türkiye'de ilk defa teknoloji karavanı ile gerçekleştirdik. Tesislerde enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerine ürünler sergiledik. Standartların da üzerinde güvenlik konusunun altını çizdik. 2020 yılında da Ulusoy Elektrik Orta Gerilim çözümlerimizin yer aldığı teknoloji tırımız ile Anadolu'ya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.


Yapılan bilgilendirmede; Eaton Teknoloji Karavanı 18-21 Şubat Konya'ya, 25 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında da İstanbul'a gidecek. - İSTANBUL

Gaziantep, 14 şubat, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
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