EATON Türkiye'den Yeni Tesis Yatırımı

EATON Hidrolik EMEA Başkanı Ben Bryson, EATON Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason, EATON Türkiye Çerkezköy Fabrika Müdürü Zeki Dinç ve müşterilerin yanı sıra çok sayıda çalışanın katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde tüm yöneticilerin ortak paydasında iş güvenliği ve müşteri memnuniyeti vardı.

EMEA Bölgesi'nde EATON Hidrolik Ailesi için gurur verici bir gün yaşandığını belirten EATON Hidrolik EMEA Başkanı Ben Bryson "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu alan uzun yıllardır planlanmaktaydı ve kararın alınmasından daha 1 yıl bile geçmeden hepimiz için gerçek oldu. Dünya standartlarında hidrolik hortum üretimi yapan tesisin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gördüğünüz tesisi kurarken elbette kapasite artışı hedefliyorduk ama bizim için bundan da önemlisi kaliteydi. Şu anda EATON'un en gurur veren tesislerinden biri olduğunu düşündüğüm Hidrolik Çelik Telli tesisimiz sıfır hata ve maksimum verimlilikle çalışıyor. Buna ilave olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında da örnek teşkil eden yeni tesisimizde emeği geçen herkese teşekkür ederim çünkü tam istendiği gibi ve zaman planına uyularak tamamlandı" dedi.

Yeni Hidrolik Çelik Telli tesisinin açılışında konuşan EATON Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason, "Yeni Hidrolik Çelik Telli alanımız, EATON Global'in ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin bir eseri. İhracat yaptığımız 80 ülkedeki müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapmamızın anahtarı olacak bu yeni alanımıza yapılan yatırımda yurt dışındaki yöneticilerimizin bize duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ederiz. Kapasitemize ilave katkı sağlayan bu tesisin kurulması için yöneticiler olarak kararı almamızın ardından EATON Global'deki yöneticilerimiz de gerekli onayları hızlıca verdiler ve 1 yıldan kısa sürede böylesi özel bir tesise sahip olduk. EATON Türkiye yöneticileri olarak bir rüyamızın gerçek olduğunu söyleyebilirim. Zamanında ve hızlı teslimat isteyen müşterilerimize burası sayesinde 10-12 hafta içerisinde teslimat yapabileceğiz. Tesis kurulurken, EATON'un kültüründe yer alan iş sağlığı ve güvenliği konularını da göz ardı etmeden tüm tedbirleri uyguladık" dedi.

EATON Türkiye Çerkezköy Fabrika Müdürü Zeki Dinç ise "Makineye yatırım kadar ekip arkadaşlarımızın güvenliğine de dikkat ediyoruz. Bu çerçevede hem hatlarımızı daha güvenli hale getirdik. Hem de sürdürülebilir iş güvenliği konusunda eğitim çalışmalarını hızlandırdık. Bu süreçte bizlerle birlikte hareket eden tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.