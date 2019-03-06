Son Dakika Haberleri: EATON Türkiye'den yeni yatırım

EATON Türkiye'den yeni yatırım

10 dakika önce

Hidrolik alanında dört ana ürün grubunda üretim yapan EATON Türkiye, Çerkezköy Fabrikası'nda kapasiteyi artıracak yeni üretim hattı yatırımının açılışını gerçekleştirdi.

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Hidrolik alanında dört ana ürün grubunda üretim yapan EATON Türkiye, Çerkezköy Fabrikası'nda kapasiteyi artıracak yeni üretim hattı yatırımının açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:55 

Çerkezköy, Türkiye, Ekonomi
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