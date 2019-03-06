EATON Türkiye'den yeni yatırım
10 dakika önce
Hidrolik alanında dört ana ürün grubunda üretim yapan EATON Türkiye, Çerkezköy Fabrikası'nda kapasiteyi artıracak yeni üretim hattı yatırımının açılışını gerçekleştirdi.
Hidrolik alanında dört ana ürün grubunda üretim yapan EATON Türkiye, Çerkezköy Fabrikası'nda kapasiteyi artıracak yeni üretim hattı yatırımının açılışını gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:55
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