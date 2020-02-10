EBA Akademik Destek Tanıtım Programı - Proje tanıtım videosu - Son Dakika

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EBA Akademik Destek Tanıtım Programı - Proje tanıtım videosu
12 dakika önce
EBA Akademik Destek Tanıtım Programı için hazırlanan video ANKARA - "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:44 Kaynak: AA
EBA Akademik Destek Tanıtım Programı için hazırlanan video ANKARA - "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na yapıldı. - Proje tanıtım videosu (1)
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