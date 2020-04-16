Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Nisan Pazartesi günü LGS ve YKS'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıflar için başlayan "Canlı Sınıf" uygulaması Sakarya'daki öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin sanal olarak etkileşimli ders yapabildiği Canlı Sınıf uygulamasına Sakarya'da 8. sınıflardaki 19 bin 333 öğrenci ile 12. sınıflardaki 11 bin 665 öğrenci katılıyor.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından her okul için belirlenen zaman diliminde gerçekleşen canlı sınıflarda öğretmen ve öğrenciler, ev ortamlarından katıldıkları dersleri okuldaymış gibi karşılıklı konuşarak ve soruları birlikte çözerek işliyor.

Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor.

Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor.

Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, EBA sistemi üzerinden yapılan canlı sınıf derslerin kentte sorunsuz gerçekleştiğini ifade etti.

Uygulamayla öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde etkileşimli dersler aracılığıyla konuların birebir işlenmesinin hedeflendiğini belirten Durmuş, "Öğretmenleriyle iletişim halinde olan öğrenciler, kendilerini daha güvende hissediyor ve eksik konuları hakkında öğretmenlerine soru sorma imkanı bularak gideriyor." açıklamasında bulundu.