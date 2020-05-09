EBA'da işaret dili dersi - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için EBA programı kapsamında farkındalık çalışması yapacaklarını açıkladı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Türk İşaret Dili (TİD) videoları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen uzaktan eğitim programı içinde yayınlanarak öğrencilere ve öğretmenlere ulaştırılacak" dedi.



Bakan Selçuk, amaçlarının işaret dilini, eğitim çağındaki çocuklara tanıtmak ve Engelliler Haftasında farkındalığı artırmak olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel videolar hazırladık. Videolar, Türk İşaret Dili hakkında kısa bilgi, temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimelerin işaret dili olarak öğretilmesi ve ardından öğrenilen kelimelerin diyalog olarak kullanımını içeriyor" diye konuştu. Selçuk, videolarda işitme engelli öğrenci ve öğretmenlerle, Bakanlığın Türk İşaret Dili tercümanlarının yer aldığını da kaydetti.



"Videolar 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında hafta içi 5 gün süreyle yayımlanacak"



Videolarda tercümanlar tarafından işaret dili tanıtılarak, temel sözcükler öğrencilere işaret dilinde öğretiliyor. Videolarda öğretilenler arasında özellikle işaretler, alfabe, renkler, yiyecekler ve acil durumlarda kullanılabilecek kelimeler öne çıkıyor. Videolar EBA TV ve eba.gov.tr'de, ayrıca özel okullar tarafından yürütülen uzaktan eğitim programlarında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında hafta içi 5 gün süreyle yayımlanacak.



Öte yandan, Bakanlık, EBA TV kapsamında yayınlanan dersleri işaret diline çevirerek, bu dersleri erişebilir hale getirmek için de bir proje yürütüyor. - ANKARA