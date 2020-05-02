EBA'da öğrencilerin sorularını "yapay zekalı asistan" yanıtlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel EBA'da öğrencilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak - Son Dakika

EBA'da öğrencilerin sorularını "yapay zekalı asistan" yanıtlayacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmetini başlattı.

EBA'da öğrencilerin sorularını

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmetini başlattı.

Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, koronavirüs tedbirleri üzerine başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini alırken Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek için sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlatıldı.

"EBA Asistan", kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.


Dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen "EBA Asistan", ilk aşamada Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100'e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor.


"EBA Asistan" sayesinde öğrenci, öğretmen ve veliler, şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumu, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularına sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabiliyor.

Sistem, kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zeka teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. Türk mühendislerin doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullandığı ve olası kullanıcı sorularını yanıtlayacak "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettikçe daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.

"Kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğini sergiledik"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Asistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Ülkenin yeniliklere hızla adapte olabilen yapısının bu süreçlerin başarıyla yürütülmesini sağladığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hızla tespit ettik ve 'nasıl daha fazla geliştirebiliriz' sorusunu sorduk. Burada ülkemizin yapay zeka alanındaki deneyimli şirketlerinden CBOT, gelişmiş yerli yapay zeka teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneğini sergiledik. Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. EBA Asistan ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisi sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek."

"Bu olağanüstü dönem ülkemizin dijitalleşmesi noktasında bir fırsat"

CBOT Kurucusu Mete Aktaş ise Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri EBA Asistan'a ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan bu olağanüstü dönemi, ülkenin gerçek anlamda dijitalleşmesi noktasında bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"CBOT olarak 2017"den bu yana sektörlerde yaşanan dijitalleşmeyi ve faydalarını gerek özel kurumlar gerekse kamu kurumlarıyla değerlendiriyor ve bu noktada çözümlerimizi hazır tutuyorduk. Ülkemizde uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde ise bakanlığımıza sosyal sorumluluk odağında yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağından şüphemiz yok. Biz bu süreçten sonrasına odaklanıp dijitalleşmenin tüm kurumlara nüfuz etmesini yakından destekleyeceğiz. Bu noktada EBA Asistan projesi ile dijitalleşme yönünden dünyaya örnek olacak bir çalışmaya imza atıldı."

EBA Asistan'a asıl ulaşılacak?

EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sağ alt köşede yerini aldı. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler asistanlarını kolayca kullanabilecek.


Kullanıcılar; "şifremi nasıl alırım", "sisteme nasıl girerim", "3. sınıfta yarın hangi dersler var", "ders programına nasıl ulaşırım", "öğretmenime soru sorabilir miyim " gibi sorularını EBA Asistan'a yönelttiğinde kullanılan yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.

Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programı istendiğinde anında yanıt veriyor.

EBA Asistan'a, kullanıma girdiği günden bu yana 1 milyon üstünde kullanıcı erişti.

Eğitim Bilişim Ağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:02 Kaynak: AA


Son Dakika

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:32
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
15:47
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor         
14:57
Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri         
14:57
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi         
14:50
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı         
14:32
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var         
14:23
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum         
14:08
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:59
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü         
13:55
Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani         
13:55
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi         
13:50
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı         
13:38
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek         
13:18
Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor         
13:15
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı         
13:11
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 17:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EBA'da öğrencilerin sorularını "yapay zekalı asistan" yanıtlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]