EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek - Son Dakika

EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzaktan eğitim içeriklerinin bir bölümü 'Eğitim Tokat TV' stüdyolarında çekilecek.

EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzaktan eğitim içeriklerinin bir bölümü 'Eğitim Tokat TV' stüdyolarında çekilecek.

Kent merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, radyo-televizyon bölümü için 2 yıl önce okula stüdyo kuruldu. Son teknoloji ses, ışık ve kamera sistemleriyle donatılan stüdyonun, EBA üzerinden meslek lisesi öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim derslerinin çekimleri için kullanılması kararlaştırıldı. Mesleki Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu Tokat ziyareti sırasında meslek liselerinin ders içeriğinin bir bölümünün okuldaki stüdyoda çekilmesi talimatını verdi. Uzaktan eğitim içeriklerinin çekimine kısa süre sonra başlanacağı belirtildi.

ÖĞRENCİLER DİJİTAL KÜTÜPHANEDEN YARARLANABİLECEKStüdyoyu 2 yıl önce kurduklarını belirten Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Eğitim Tokat TV stüdyolarımız son teknoloji ile donatıldı ve 4 farklı modelle anlatım şekli gerçekleştiriliyor. Ders anlatımları tüm Türkiye'de canlı izlenebildiği için yapılan anlatımlar kaydedilip dijital ders içeriği kütüphanesine dönüştürülüyor. Öğrencilerimiz kütüphaneye girip istedikleri konuyu istedikleri kadar dinleyebiliyorlar. Aynı şekilde canlı ders anlatımı esnasında öğrencilerimiz soru sorabiliyorlar, öğretmenlerimiz de soruları anında cevaplandırıyor. Stüdyomuzda güzel işlere imza atıldı. Salgın süreci ile birlikte yaptığımız işin önemi daha da arttı. Yaptığımız güzel işler bakanlığımız nezdinde de takdir gördü" dedi.'EBA İÇERİKLERİNİN BİR BÖLÜMÜ BU STÜDYODAN VERİLECEK'

EBA ders içeriklerinin bir kısmının buradan verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Küçükali, "Mesleki Eğitim Genel Müdürü ekibi ile ilimizi ziyaret etti. Stüdyomuzu da ziyaret etti. Stüdyodaki imkanları ve çekim modellerini görünce uzaktan eğitim EBA ders içeriklerinin bir bölümünün stüdyomuzda çekilmesine karar verdi. Bu da bizi gururlandırdı. Yaptığımız işin önemli olduğunu ve güzel yaptığımızı gördük. Ben arkadaşlarımın EBA çekimlerini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Stüdyoya emek veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.


EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek
EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek
EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek
EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek
EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EBA'daki mesleki eğitim derslerinin bir kısmı Tokat'ta çekilecek - Son Dakika

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