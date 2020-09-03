EBA destek noktaları kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Salgın döneminde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktalarını kullanmaya başladı.

Bağcılar'daki Vakıflar Ortaokulu'nda AA muhabirine konuyla ilgili bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, EBA destek noktalarında yoğunluk yaşanmayacak şekilde planlama yaptıklarını vurguladı.

Bine yakın okulda EBA destek noktaları oluşturma çalışması yaptıklarını dile getiren Yazıcı, "Şu anda Bağcılar Vakıflar Ortaokulu'ndayız. Gördüğünüz gibi bu alana 10 metrekareye 5 öğrenciyi alıyoruz. Öğrenciler, EBA canlı ders uygulamaları için kendi veya velilerinin talep etmeleri durumunda, en yakın EBA destek noktasını belirleyerek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

Yazıcı, kentte tüm ilçeleri kapsayacak EBA destek noktaları olduğunu ve yapıyı geliştirebileceklerini belirterek, "EBA destek noktaları aslında gerek internet gerekse bilgisayar eksiklikleri nedeniyle uzaktan erişimde zorluk yaşayan öğrencilerimiz için oluşturulmuş yenilikçi bir çözüm." dedi.

Öğrencilerin kendilerine en yakın EBA destek noktalarından hafta içi 9.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 arasında, en az 1, en fazla 2 canlı ders saati olmak üzere yararlanabileceğini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız öğrencilerin sağlığı noktasında gerekli önlemleri öncelikli olarak aldı. Okul girişinden itibaren öğrencilerin ateş ölçümü, maske değişimi ve sınıf içerisinde sosyal mesafe korunarak oluşturulmuş bilgisayar kullanım ortamlarını sağlama noktasında özenli çalıştık. El hijyenlerinin temin edilmesi, havalandırma, kullanılan ekipman ve ortak alanların dezenfekte edilmesine kadar her türlü önlem konusunda çalışılıyor. Temel amaç öğrencilerimizin sağlık içerisinde öğrenmelerini temin etmek. Öğrencilerin bu konuda yaşayabilecekleri zorluklar noktasında onlara destek olmak. Temel amacımız buydu. Yüz yüze eğitimden sonra da EBA Destek noktaları açık olacak. MEB Bakanlığı olarak yaz tatilinde de EBA'yı kapatmadık ve uzaktan eğitimde de devam etti. EBA artık dünyanın en önemli eğitim bilişim platformlarından biri olarak büyümeye devam edecek. Bu çerçevede öğrencilerimiz EBA destek noktalarından kesintisiz olarak yararlanacaklar. Öğrencilerimize belki önümüzdeki yaz tatili döneminde de yine EBA uzaktan eğitim noktası olarak bir destek sunacak."

Öğrenciler EBA destek noktalarında

EBA Destek noktasından faydalanan öğrencilerden Batuhan Abacı, "EBA destek noktasına geldim. Evde 3 kardeş olduğumuz için çalışmam zor oluyordu. EBA destek noktasında dersleri daha rahat izleyebiliyorum. Öğrencilere çok faydalı bir sistem. Bizim için böyle düşünülmesi çok iyi oldu. Yüz yüze eğitimden pek bir farkı yok, uzaktan eğitim de güzel ve faydalı oluyor. Tek sıkıntı yüz yüze eğitimde tahtaya yazı yazmak kolay oluyor ama öğretmenlerimiz ekrana yansıtma konusunda sorun yaşayabiliyor." diye konuştu.

Abacı, EBA destek noktalarına gelirken hijyen kurallarına uyduklarını okul girişinde ateşlerinin ölçüldüğünü, ellerine dezenfektan sıkıp, maskelerini takıp okula girdiklerini dile getirdi.

8. sınıf öğrencisi Maşallah Demir de "EBA'ya eskiden hiç giremiyordum çünkü evde internet yoktu. Şimdi EBA Destek noktasından internete kolayca girebiliyorum. EBA İletişim noktasında daha kolay çalışabiliyorum. Burada da takıldığımız noktada öğretmenimiz de ilgileniyor. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kadir Uysal da EBA destek noktalarında öğrencilere yardımcı olduklarını belirterek, "Genel olarak interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için Bakanlığımız tarafından bu merkez açıldı. Pandemi sürecinde özellikle uzaktan eğitim alamayan öğrenciler bu merkezden faydalanacak. Hijyen kuralları uygulanıyor. EBA destek noktamız okulda haftanın 7 günü açık olacak. Öğrencilerin teknik olarak takıldıkları noktada biz yardımcı oluyoruz." diye konuştu.