"EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenler için kurulan EBA Destek Noktaları'nın sayısını açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkanı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası'na http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:07 - Kaynak: İHA
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