EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde - Son Dakika

EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde

13.01.2021 09:39

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Bayramlı köyünde muhtarlık binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim için EBA destek noktasına dönüştürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Bayramlı köyünde muhtarlık binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim için EBA destek noktasına dönüştürüldü.

Köy muhtarlığı, hem Bayramlı'daki hem de yakın köylerdeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmelerine imkan sağlıyor. Velisiyle muhtarlığa gelen ilkokul öğrencileri, muhtar odası ve toplantı salonunu Kovid-19 tedbirleri eşliğinde uzaktan eğitime katılmak için kullanıyor.

"Derslerini aksatmıyorlar"

Muhtar Sezer Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için elinden geleni yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Köy muhtarlığının toplantı salonu ve kullanım alanlarıyla öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Kırcı, şunları kaydetti:

"Maalesef koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi, uzaktan eğitim devam ediyor. Bu kapsamda biz de öğrencilerimize katkı sunmak istedik. İnternetimiz sürekli kullanımda. Köyde ve çevre köylerde yaşayan öğrencilerimize muhtarlık ve toplantı salonumuzda internet hizmeti veriyoruz. Öğrenciler derslerini aksatmıyor."

"İnşallah salgın biter ve en kısa zamanda okullar açılır"

Bayramlı köyünde yaşayan babaannesi Hanife Efe ile uzaktan eğitime katılmak için muhtarlığa gelen Yağmur Efe (8), salgın nedeniyle uzak kaldığı okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Babaannesiyle her gün derslere katılabilmek için muhtarlığa geldiğini anlatan Efe, bu imkanı sağlayan Kırcı'ya teşekkür etti.

Yakındaki Malkoç köyünde yaşayan veli Ebru Oral, oğulları Berk (8) ve Ege Oral'ı (7) uzaktan derse girebilmesi için muhtarlığa getirdiğini, Kırcı'nın çocukların eğitimden uzak kalmaması için çaba gösterdiğini söyledi.

Ebru Oral, "İnternetlerini bizimle paylaşıyorlar, çok teşekkür ederiz. İnşallah salgın biter ve en kısa zamanda okullar açılır, çocuklar öğretmenlerine kavuşur." dedi.

"Muhtarlığa gelen veli ve öğrencilerimiz tedbirlere uyuyor"

Öğrencileri muhtarlıkta ziyaret eden Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman da muhtarlığı EBA destek noktası olarak kullandıklarını anlattı.

Salgın nedeniyle köylerdeki öğrencilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının bilgisinde EBA aracı da oluşturduklarını anlatan Akman, şöyle devam etti:

"Sayın valimiz, kaymakamımız, il milli eğitim müdürümüz ve muhtarlar derneği başkanımızla bazı muhtarlıklarımızı öğrencilerimize açtık. Bayramlı köyü muhtarlığımız çocuklarımızın eğitime erişiminde destek sağlıyor. Salgın döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbiri çok önemli. Muhtarlığa gelen veli ve öğrencilerimiz tedbirlere uyuyor."

Öğretmen Elçin Özkara ise okul binası olan köylerde EBA destek noktaları oluşturulduğunu aktardı. Okul binası olmayan köylerden birinin de Bayramlı köyü olduğuna işaret eden Özkara, "Bayramlı köyünde muhtarlık binası, salgın döneminde eğitim yuvasına dönüştü." ifadesini kullandı.

EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde
EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde
EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde
EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde

Eğitim Bilişim Ağı, Uzunköprü, Muhtarlık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde - Son Dakika


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