EBA, "Eğitimde Fırsat Adaleti" sloganıyla yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel EBA, 'Eğitimde Fırsat Adaleti' sloganıyla yenilendi - Son Dakika

EBA, "Eğitimde Fırsat Adaleti" sloganıyla yenilendi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) yeni dönem tanıtımı gerçekleştirildi.

EBA,

Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) yeni dönem tanıtımı gerçekleştirildi.

"Eğitimde Fırsat Adaleti" sloganıyla tümüyle yenilenen EBA'nın içeriği, etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalarla güncellendi.

Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle yeni EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenle velilerin kullanımına açıldı.

Yeni EBA, okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden 1600'den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor.

Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan yeni EBA'da, kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz seçeneği de bulunuyor.

Yeni EBA ile öğrenciler, yaklaşan sınav ve etkinlikleri görebilecek, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabilecek.

Sistem ayrıca oyunlaştırma ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getiriyor.

3 GB'ye kadar ücretsiz erişim

Sistem üzerinden çalışmaların takibi ve kişiselleştirilmiş yönlendirmelerle eksiklerini kapatabilecek öğrenciler, özel profil sayfalarını kullanarak kendini tanıtabilecek, katıldıkları sosyal faaliyet belgelerini sunabilecek, sosyal ve akademik birikimlerini EBA Portfolyo'da sergileyebilecek.

Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkanı bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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