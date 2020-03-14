EBA hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık EBA hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı - Son Dakika

EBA hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan, çevrimiçi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında sosyal medyada velileri...

EBA hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirecek infografik hazırlandı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan, çevrimiçi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında sosyal medyada velileri ve öğrencileri bilgilendirecek infografik içerik hazırladı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı alınan önlemler esnasında zengin içerikleriyle öğretimi kesintisiz kıldığı belirtildi.

2012 yılından beri dijital ortamdan zengin eğitim içerikleri sunmasının yanı sıra sosyal ağlar üzerinden bilgi alışverişi yapmaya imkan sağlayan EBA'nın, bilgiyi yeniden yapılandırarak bilginin sürekli üretilmesi amacını taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sözel, sayısal, görsel sanatlar gibi farklı öğretim metotlarıyla çok sayıda öğrenciye hitap edebilen EBA, içerik üretebilmeleri ve etkileşime girebilmeleri için öğretmenlerin de kullanabileceği ortak bir platform olma özelliği gösteriyor. Bu sayede öğretmenler tarafından üretilen eğitsel içerikler öğrencilerle paylaşılabiliyor. Aktif katılım ile sosyal bir ders ortamı sunan EBA, aynı zamanda öğretmenler tarafından öğrencilerin düzenli olarak takip edilmesine olanak sağlıyor."

EBA'nın öğrenimi sürekli kıldığı vurgulanan açıklamada, "Öğrenciler ise öğretmenler tarafından platforma aktarılan içerikleri ve ödevleri, oluşturulan kişisel takvimlerinden takip edebiliyor. Öğrencilere sınıf arkadaşları ile ortak çalışabilme imkanı sunan EBA, anlık internet bağlantısı ile öğrencinin dilediği dersten ve dilediği konudan anında faydalanabilmesine olanak tanıyor. Okul dışında da hizmet veren EBA, birçok öğrencinin derslerdeki başarısının artmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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