EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek - Son Dakika

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

6 saat önce

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek Bakan Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim süreci ile ilgili Instagram üzerinden canlı yaptığı açıklamaları paylaştı.

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim süreci ile ilgili Instagram üzerinden canlı yaptığı açıklamaları paylaştı. Bakan Selçuk, yayında velilere uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını kaydetti. Bakan Selçuk, bu tarihi korona virüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini kaydetti.

Eğitim Bilişim Ağı'na girişte bazı problemlerin yaşandığını da ifade eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" bilgisini de verdi.

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:06:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]