EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ait web sitesinin tıklanma sayısı, 2 milyarı geçti.

MEB tarafından Twitter'dan 23 Mart-22 Mayıs'taki 'sayılarla uzaktan eğitim' verileri paylaşıldı. Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 83 milyon 39 bin 353'e ulaşan 'http://www.eba.gov.tr', Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11'inci web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6'ncı eğitim web sitesi oldu. EBA'nın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirenlerin sayısı da 18,5 milyona yükseldi.