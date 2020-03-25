EBA sisteminde en büyük sorumluluk velilerde - Son Dakika
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EBA sisteminde en büyük sorumluluk velilerde

6 saat önce

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitimlerinin öğrencilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hayata geçtiğini belirterek, "Aileler, eğer bu konuyu denetler, çocuklarıyla birlikte bir düzen,...

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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitimlerinin öğrencilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hayata geçtiğini belirterek, "Aileler, eğer bu konuyu denetler, çocuklarıyla birlikte bir düzen, disiplin alışkanlığı geliştirirlerse sistem çok başarılı olacaktır." ifadesini kullandı.

İHÜ'den yapılan açıklamada, tüm Türkiye'de 18 milyon öğrencinin yararlandığı EBA eğitimlerinin başlamasıyla veliler için de yeni bir dönemin başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başkanı Prof. Dr. Bulut, EBA eğitimlerinin öğrencilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hayata geçtiğini bildirdi.

Bulut, velilere düşen önemli sorumluluklar bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklar bu teknolojiyi kullanma konusunda çok heyecanlılar ve enerjikler. Çoğunun evinde bilgisayar var. Artık aile üyelerinde de akıllı telefonlar var. Buralardan da sisteme giriyorlar. Bundan sonra önemli olan bunun planlı ve düzenli bir şekilde devam ettirilmesidir. Aileler, eğer bu konuyu denetler, çocuklarıyla birlikte bir düzen, disiplin alışkanlığı geliştirirlerse sistem çok başarılı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel bir altyapısı var. Ülkemiz için güzel bir test, deneyim olacak ve bu durumdan başarılı çıkacağız. Ayrıca, çocuklarımız için de başarı olacak bu durum. Yeni teknolojiyi deneyimleyecekler. Çünkü geleceğin eğitim sistemi bu aynı zamanda..."

Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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