EBA'ya en çok kullanan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

EBA'ya en çok kullanan öğrenciler ödüllendirildi

EBA'ya giren öğrenciler madalyayla ödüllendirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir okul, en çok EBA'yı kullanan 41 öğrencisini ödüllendirerek madalya takıp, kitaplardan hediye etti.

Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Covid-19 salgını nedeniyle derslerini evlerinden EBA üzerinden takip eden öğrencileri teşvik etmek için farklı bir uygulamaya imza attı. EBA'ya en çok giren öğrencileri belirleyip ödüllendiren okul yönetimi, bu öğrencilere madalya takıp en çok sevdiği kitaptan hediye ettiler.

Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Cemal Tola, Bursalıoğlu ailesini ziyaret ederek öğrencilerinin madalyalarını ve hediyelerini takdim etti.

Okul Müdürü Tola, yapılan uygulamaya ilişkin, "Dünyayı saran salgın hastalıktan dolayı okullarımız 13 Mart'tan bu yana zorunlu olarak kapalı. Milli Eğitim Bakanlığımızın öğrencileri derslerle canlı tutmak için Eğitim Bilişim Ağı üzerinden dersler yapmakta. Öğretmenlerimiz buradan konular ve ödevler vermekteler. Bizde okul idaresi olarak eğitim bilişim ağımızı en çok kullanan öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı, öğrencilerimizin istediği kitapları vererek bir nebze onları sevindirmek ve evlerini ziyaret ederekten kendilerini görmek istedik. Yapmış olduğumuz taramada 41 tane öğrencimi bulduk. '41 kere maşallah' sloganıyla da buda okulumuzun yüzde onuna tekabül etmekte. Dün itibariyle yola çıktı arkadaşlarımız. Bu gün en geç yarın bütün öğrencilerİmizin kitapları dağıtılmış olacak" diye konuştu.