Ebabil kuşuna genç öğretmen ve ailesi sahip çıktı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesine düşen ebabil kuşuna sahip çıkan genç öğretmen, kuşun hayatını kurtardı.



Gemlik ve İnegöl ilçelerinde son 10 gündür gökyüzünden düşen ölü ebabil kuşları vatandaşlar arasında endişeye sebep oluyor.



Neden öldükleri henüz belirlenemeyen kuşları bulan vatandaşlar sosyal medyalarında da bu olayları paylaşıyorlar. Son olarak İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde gökyüzünden düşen yavru ebabil kuşuna genç bir öğretmen ve ailesi sahip çıtı.



Sabah saatlerinde balkona çıkan, aynı zamanda öğretmen olan Murat Derin balkonda uçamayan bir kuş gördü. Kuşa sahip çıkan Derin ailesi, uçamayan kuşun ebabil olduğunu görünce şaşırdılar. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan öğretmen, "Bugün Berat Kandili bu mübarek günde balkonumuza mübarek bir kuş misafir oldu. Bu ebabil kuşu dünyada nadir görülen ve Kur'an-ı Kerim'de ismi de geçen bir kuş. Yeryüzüne pek inmiyor genelde yüksek yerlerde uçuyorlar bugün neden balkonumuza düştü neden geldi bilmiyoruz. Su ve yem vermeye çalıştık ama bizim elimizden bir şey yemiyor, içmiyor. İnegöl hayvan barınağına götürüp teslim edeceğiz" dedi.



Aile bireyleri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kuşu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü. Burada yetkililere teslim edilen kuş, görevliler tarafından tekrar doğaya salındı. - BURSA