Ebabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Çatıda ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan ebabil kuşunu, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
Çatıda ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan ebabil kuşunu, Sivas Belediyesi
itfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.
Sivas kent merkezi, Sularbaşı mahallesinde bir binanın çatı kısmında mahsur kalan bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler itfaiye arabasının yangın merdiveni ile mahsur kalan kuşun yanına ulaştı. Mahsur kalan kuşun ebabil kuşu olduğu anlaşıldı. İtfaiye
ekipleri düzenledikleri kurtarma operasyonu ile ebabil kuşunu dolandığı ipten çekerek kurtarmayı başardı. Ebabil kuşu, yaralanan kanat kısmının tedavi edilmesi için Sivas Belediyesi Veteriner hizmetlerine teslim edilmek üzere itfaiye merkezine götürüldü. - SİVAS
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