Son Dakika Haberleri: Ebabil yavrularını besleyecek gönüllü aranıyor
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Ebabil yavrularını besleyecek gönüllü aranıyor

1 saat önce

Samsun'da çatı onarımı sırasında yuvasız kalan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesi'ne götürülen 112 ebabil yavrusuna iki görevli bakmakta zorlanınca gönüllü aranmaya başlandı.

Ebabil yavrularını besleyecek gönüllü aranıyor, System.String[]

Samsun'da çatı onarımı sırasında yuvasız kalan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesi'ne götürülen 112 ebabil yavrusuna iki görevli bakmakta zorlanınca gönüllü aranmaya başlandı.

Bafra ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir kurumun çatı onarımı sırasında çok sayıda ak karınlı ebabil yavrusuna rastlandı. Çatı onarımında çalışanlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kurum görevlilerince çatıdan alınan 112 yavru, Kızılırmak Deltası'ndaki Samsun Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Ünitesine teslim edildi. Ünitede görevli iki kişi yavruların bakımına tek başlarına yetişemeyince yardım çağrısında bulundu.

Ünitede görevli uzman veteriner hekim Paria Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine getirilen ebabil yavrularının arasında 45 günlük olanların yanı sıra 4-5 günlük yavrular da bulunduğunu belirtti. İki kişi olduklarını ve yavruları tek tek elleriyle beslediklerini ifade eden Tabatabaei, şunları dile getirdi:

"Yavruların bir kısmı 15 gün sonra uçacak hale gelecek. Şu an burada normal kapasitemizin 5 katı canlı var. İlk yavruyu besleyip son yavruya geldiğimizde 2-2,5 saat geçiyor, dolayısıyla ilk beslediğimiz yavru acıkmış oluyor. Şu anda bize çevreden ornitolog ve veteriner hekimler geldi yardım etmeye. Bunlar da yeterli değil. Hayvanları, kuşları seven gönüllülerden yavruların bakımı ve beslenmesi için yardım bekliyoruz. Bunlar da minik bebekler bakıma ihtiyaçları var. Bir an önce bu konuda yardım bekliyoruz."

"Acil gönüllülere ihtiyaç var"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitolojik Kuş Halkalama İstasyonu'nda çalışmaları yürüten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Ergün Bacak da ilk yardım ünitesine getiren yavruları görünce halkalama çalışmalarına katılan ornitolog arkadaşlarıyla yavruların beslenmesine katkı verdiklerini söyledi.

"Bu kuşlar Türkiye'de görülen en büyük ebabil kuşları." diyen Bacak, ak karınlı ebabillerin mart ayında gelip en geç kasım ayında göç ettiklerini anlattı. Bacak, ebabil yavrularının bakımı için desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu kuşların bacakları çok kısa ve dört parmağı da önde. Bu nedenle tüneyemiyorlar sürekli havada kalıyorlar. Böceklerle besleniyorlar, beslenirken bile yere yakın, havada kalarak besleniyorlar. ve çok sık acıkan kuşlar. Özellikle palazlanana kadar da düzenli olarak beslenmeleri gerekiyor. Keşke çatı onarımı 15 gün, 2 hafta daha ertelenseydi. Kuşların büyük çoğunluğu uçmuş olacaktı. Bu nedenle acil gönüllülere ihtiyaç var."

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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