Son Dakika Haberleri: Ebay ceo'su istifa etti
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Ebay ceo'su istifa etti

2 saat önce

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, Çarşamba günü şirketin CEO'su Devin Wenig'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ebay ceo'su istifa etti, System.String[]

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, Çarşamba günü şirketin CEO'su Devin Wenig'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada Mali İşler Müdürü (CFO) Scott Schenkel'in geçici CEO olarak, küresel finansal planlama departmanı Başkan Yardımcısı Andy Craig'in de geçici CFO olarak atandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili eBay Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Tierney şu açıklamayı yaptı:

"Scott, eBay'deki 12 yıllık görev süreci boyunca işin içini dışını bilen güçlü ve dinamik bir lider olduğunu gösterdi. Ekiplerimizle şirketin stratejisine uygun olarak çalıştı. Scott'un eBay'deki deneyiminin şirkete bu dönemde yol göstermesi için yeterli olduğundan eminiz."

CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
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