EBB'den kazı açıklaması - Son Dakika

EBB'den kazı açıklaması
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terminal Caddesi'ndeki bir petrol istasyonu önünde yapılan altyapı çalışmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terminal Caddesi'ndeki bir petrol istasyonu önünde yapılan altyapı çalışmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: "11 Ağustos tarihinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle Terminal Caddesi'nin bazı noktalarında altyapı çalışması yapılması elzem hale gelmiştir. Su birikintileri ve tahliye çalışması nedeniyle bölgedeki petrol istasyonu önünde ekiplerimiz tarafından kazı yapılmıştır. Ardından söz konusu bölgedeki altyapı sorunu giderilerek ilgili çalışma sonlandırılmıştır. Bu konuya ilişkin ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:10
Kaynak: İHA
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