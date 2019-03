Ebe Adaylarının Hedefi Normal Doğum Oranının Artması

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümünce başlatılan "Holistik (bütüncül) ebelik" uygulaması kapsamında öğrenciler, normal doğum oranının yüksek olduğu Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde staj yapıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümünce başlatılan "Holistik (bütüncül) ebelik" uygulaması kapsamında öğrenciler, normal doğum oranının yüksek olduğu Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde staj yapıyor.



Okulda öğrendikleri özel masaj yöntemleri ve nefes teknikleri ile holistik yaklaşımları gebelere uygulayan ebe adayları, "Bir gebeye iki ebe" sloganıyla normal doğum oranlarının artırılması için çaba gösteriyor.



Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak ebelik sistemi ve ebelerin eğitimini çok önemsediklerini söyledi.



Ebe adaylarının mezun olmadan deneyim kazanmalarının önemli olduğunu vurgulayan Okumuş, öğrencilerinin özellikle holistik yaklaşımlar konusunda kendilerini geliştirmelerini istediklerini vurguladı.



Okumuş, öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini uygulamalarını istediklerini dile getirerek, "Bunun için de normal doğum oranlarının son derece yüksek olduğu Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesini tercih ettik. Öğrencilerimiz buradaki 15 günlük staj döneminde kadınlara uyguladıkları tekniklerle doğumun kolaylaşmasını sağlıyorlar." dedi.



İnsanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bir bütün olduğunu dile getiren Okumuş, şunları kaydetti:



"Biz hamilelere bütünsel olarak yaklaşıyoruz. Kadın doğumdan korkuyor, bu da doğumu olumsuz etkiliyor. Hormonların salgılanması engelleniyor, böylece normal doğum sekteye uğruyor. Biz holistik yaklaşımlarla doğum sürecinin daha doğal şekilde yürümesini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, manuel uygulamalarla, holistik yaklaşımlarla doğumların daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Hatta sezaryen kararı verilse bile, destekleyerek normal doğumunu sağladıkları kadınlar oluyor. Hem doğum sürelerinin kısaldığı hem de sezaryenlerin azaldığı yönünde geri bildirimler oldu."



"Hedefimiz sezaryen oranlarını azaltmak değil, normal doğum oranlarını artırmak." diyen Okumuş, "Bunu artırırken de ebeliğin ne kadar önemli olduğunun, ebenin dokunuşlarının ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini sağlamak istiyoruz. Ebeler ne kadar güçlenirse, ne kadar aktif hale getirilirse normal doğumlar o kadar artacaktır. Amacımız, doğumların müdahalesiz doğal bir şekilde gerçekleşmesi." ifadelerini kullandı.



"Sezaryen olacak gebe, masajla normal doğurabiliyor"



Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi doğumhane sorumlusu ebe Ayşe Kılınç da Medipol Üniversitesi öğrencilerinin en az 40 doğuma girerek, pratiklerini geliştirdiklerini söyledi.



Ebe adaylarının yaptıkları masaj uygulamalarının, normal doğuma olumlu yönde etki ettiğini, bazen sezaryen olacak gebelerin bile normal doğum yaptıklarını anlatan Kılınç, Türkiye'deki en düşük sezaryen oranına sahip hastanelerden biri olduklarına dikkati çekti.



Kılınç, hastanelerinde ilk doğumunu sezaryenle yapan gebe oranının yüzde 5 olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu Türkiye ortalamasının çok altında bir oran. Normal doğumun temeli zaten ebedir. Hastanemizde normal doğumların hepsini ebeler yaptırıyor. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini almış şekilde geliyorlar, burada da hastalar üzerinde bilgilerini pekiştiriyorlar. Nefes teknikleri ve masajla birlikte normal doğum daha da kolaylaşıyor. Hasta kendisine güveniyor. Her hastaya bir öğrenci veriyoruz. Yaptıkları masajla sezaryen olacak bir gebe bile normal doğurabiliyor, en önemli nokta bu. Burada bunu gördük. 'Her gebeye, iki ebe' diyoruz."



Ebe adayı Yaren Nur Koç ise yaklaşık 10 günde 35 doğuma girdiğini dile getirerek, "Belli bölgelere masaj yapıyoruz, doğum dalgalarıyla başa çıkmasına yardım ediyoruz. Gebelerin duygusal anlamda da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hedefim öncelikle iyi bir ebe olmak." dedi.



Öğrencilerden Esra Yılmaz da her gebeye ihtiyacına göre, empati kurarak yaklaştıklarına değinerek, "Olumlama cümleleriyle kendilerine güvenlerinin artmasını sağlıyoruz. Kadın kendisine ne kadar güveniyorsa, ne kadar güçlü hissediyorsa doğumu o kadar kolay oluyor. Yaklaşık 2 haftada 38 doğuma girdim." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şeyma Subaşı'nın Foyasını Takipçileri Ortaya Çıkardı!

Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti

Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor

Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü