EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR - Son Dakika
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EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR

03.05.2022 14:29

ERZURUM'da başka bir otomobille çarpışıp Oltu Çayı'na uçan, ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada, suda kaybolan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

ERZURUM'da başka bir otomobille çarpışıp Oltu Çayı'na uçan, ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada, suda kaybolan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

Kaza, 28 Nisan günü akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. Fevzi Bulut'a ise ulaşılamadı. Olay günü kendi imkanlarıyla kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri de bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut için arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Baraj kapakları 15 dakika kapatılarak debisi düşen çaya giren Jandarma Arama Kurtarma Su Altı timleri suyun içinde, UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Şenkaya ilçesinden bölgeye sevk edilen jandarma komandolar da çay kenarında çalışmalarını sürdürdü.

EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR
EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR
EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR
EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR
EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR
EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR
EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EBE BÜŞRA İLE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAYIP BABA ARANIYOR - Son Dakika
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