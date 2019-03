Ebebek'li Elif, Şiirleriyle Hayatımıza +1 Fark Katıyor!

Özgün, Sunay Akın, Haldun Dormen ve Şebnem Özinal gibi değerli sanatçıların da katkılarıyla "Rüzgâr Beni Nereye Sürüklerse…" adlı şiir kitabı 21 Mart itibarıyla okurla buluşacak.

Down Sendromlu bireylerin iş yaşamına katılımını destekleyici projeleriyle engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında, herkesle eşit koşullarda yer alması gayretiyle hareket eden ebebek, şimdi ise Down Sendromlu bir mağaza çalışanının hayallerini gerçekleştiriyor. Marka, Bodrum Midtown AVM ebebek mağazasında çalışan Elif Güler'in kaleme aldığı şiirleri bir kitap haline getirerek Down Sendromlu bireylerin hayallerine ilham olacak.

Şiir yazmanın kendisi için terapi anlamına geldiğini belirten Elif Güler, "Şiir yazarken sanki karşımda biri var ve onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. Yüzlerce şiirim var. Down Sendromlu tüm gençlere umut olmak ve hayallerinin peşinden koşmalarını söylemek istiyorum. Bir engellinin neler yapabileceğini herkese göstermiş olacağım" dedi.