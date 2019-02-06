Ebegem'de 92 Kursiyer Sertifika Aldı

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde kursa katılan 92 kursiyer sertifika aldı.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde kursa katılan 92 kursiyer sertifika aldı.



EBEGEM bünyesinde "İş Arama Becerileri Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe ve Diksiyon" kurslarına katılan kursiyerler eğitimlerini tamamladı. Açılan kurslardan iş arama becerileri eğitiminden 22, bilgisayarlı muhasebeden 17 ve diksiyon eğitiminden 53 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.Kursu ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bazı kursiyerlere sertifika vererek başarı diledi.



Göreve geldikleri günden itibaren Elazığ'ı gençlerin iş aradığı bir şehir durumundan iş beğenilen bir şehir haline getirmek için çabaladıklarını aktaran Başkan Yanılmaz, bu doğrultuda yeni neslin bilgi, beceri ve ilgi alanlarının hangi meslek dalına daha yatkın olduğunu saptamaya yönelik çalıştıklarını söyledi.



EBEGEM bünyesinde verilen eğitimler ile gençlerin iş ararken kendini doğru ifade edebilmesi aynı şekilde öğrencinin öğretmenine, annenin çocuğuna, eşlerin ise birbirine doğru tabirlerle konuşabilmesinin önemli olduğuna değinen Yanılmaz, Nüfus hızına göre işsizlik oranlarının artış gösterdiği günümüzde ücretsiz olarak alınan eğitimlerin çok değerli olduğunu ifade etti.



Konuşmasını sürdüren Başkan Yanılmaz," Elazığ'ın yaşam kalitesini yükseltmek için eğitimden ulaşıma, alt yapıdan kültür sanata her alanda aşama kaydettik. Özellikle yaşanılabilir kentler sıralamasında ilimizin 49. olan sırası 19'a yükseldi. Bir ilde yaşanabilirlik yüksek ise oraya yatırımlar geliyor. Yatırım da istihdamı getiriyor. Eğer istihdam çok olursa üretim de çoktur. Üretimin artış gösterdiği noktada ise ekonomi güçlenir. Ekonomik canlılıkta tekrar yeni iş alanlarının oluşmasını sağlıyor"dedi. - ELAZIĞ

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