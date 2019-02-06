Ebegem'de Sertifika Heyecanı

Kursiyerler, sertifikalarını Başkan Yanılmaz'ın elinden almanın ise ayrı bir gurur hissettirdiğini ifade ettiler.

BAŞKAN YANILMAZ: "HEDEFİMİZ ELAZIĞ'I İŞ ARANAN DEĞİL İŞ BEĞENİLEN BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK"

Göreve geldikleri günden itibaren Elazığ'ı gençlerin iş aradığı bir şehir durumundan iş beğenilen bir şehir haline getirmek için çabaladıklarını kaydeden Başkan Yanılmaz, bu doğrultuda yeni neslin bilgi, beceri ve ilgi alanlarının hangi meslek dalına daha yatkın olduğunu saptamaya yönelik çalıştıklarını belirtti.

EBEGEM bünyesinde verilen eğitimler ile gençlerin iş ararken kendini doğru ifade edebilmesi aynı şekilde öğrencinin öğretmenine, annenin çocuğuna, eşlerin ise birbirine doğru tabirlerle konuşabilmesinin önemli olduğunu aktaran Yanılmaz, Nüfus hızına göre işsizlik oranlarının artış gösterdiği günümüzde ücretsiz olarak alınan eğitimlerin çok değerli olduğunu kaydetti.

Elazığ'ın yaşam kalitesini yükseltmek için eğitimden ulaşıma, alt yapıdan kültür-sanata her alanda aşama kaydettiklerini aktaran Yanılmaz, özellikle yaşanılabilir kentler sıralamasında ilimizin 49. olan sırasının 19'a yükseltildiğine dikkat çekti. Şehirlerin gelişmişlik düzeyi ile istihdamın doğru orantılı ilerlediğini kaydeden Başkan Yanılmaz, "bir ilde yaşanabilirlik yüksek ise oraya yatırımlar geliyor. Yatırım da istihdamı getiriyor. Eğer istihdam çok olursa üretim de çoktur. Üretimin artış gösterdiği noktada ise ekonomi güçlenir. Ekonomik canlılıkta tekrar yeni iş alanlarının oluşmasını sağlıyor" dedi.