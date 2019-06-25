Son Dakika Haberleri: Ebegem'de yeni dönem kurslar için son fırsat
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Ebegem'de yeni dönem kurslar için son fırsat

42 dakika önce

EBEGEM bünyesinde farklı dallarda açılan yeni dönem kurslarla, gençlerin gelişimlerine ve geleceklerine katkı sağlanmaya devam ediliyor.

Ebegem'de yeni dönem kurslar için son fırsat, System.String[]

EBEGEM bünyesinde açılacak Solıdworks, Autocad, Diksiyon ve Güzel Konuşma, Bilgisayar İşletmenliği ve Bilgisayarlı Muhasebe kurslarına katılmak isteyenlerin başvuru için acele etmeleri gerekiyor.

EBEGEM bünyesinde açılacak toplam 60 saatlik Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Çizim Tekniği Solidworks kursu,Pazartesi ve Salı günleri 13.00-17:00 saatleri arasında verilecek. Kurs, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Toplam 72 saatlik Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim programı Autocad kursu ise Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, 13.00-17.00 saatleri arasında verilecek. Kurs, 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Öte yandan yine EBEGEM bünyesinde açılacak Bilgisayar İşletmenliği ve Bilgisayarlı Muhasebe kursları 1 Temmuz Pazartesi günü, Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili kullanımını sağlayarak, kişilerin kültürel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla açılacak Diksiyon ve Güzel Konuşma Teknikleri Kursu da 4 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurs müracaatlarına yönelik herhangi bir sınırlamanın olmadığı ve başvuruların kursların başlama tarihi itibariyle sona ereceği belirtilerek, "Kurslarımıza katılmak isteyenler, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19'da (Belediye lojmanları yanı) bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
Bilgisayar, Güncel
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