EBEGEM'de yeni dönem kursları başladı

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan üç branştaki kurslarda eğitim başladı.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan üç branştaki kurslarda eğitim başladı.



EBEGEM bünyesinde açılan Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Çizim Tekniği, Solidworks ile Bilgisayar İşletmenliği ve Bilgisayarlı Muhasebe kursları başladı. Hafta içi verilen 163 saatlik Bilgisayar İşletmenliği kursunda 24, 80 saatlik Bilgisayarlı Muhasebe kursunda 21 ve 60 saatlik Solidworks kursunda ise 29 kursiyer eğitim alıyor.



Öte yandan Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim programı Autocad kursu ile Diksiyon ve Güzel Konuşma Teknikleri Kursunun bu hafta içerisinde başlayacağı bildirildi.



Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "EBEGEM bünyesinde verilen kurslar belli periyotlarla devam edecek. Açılan kurslara yeni dönem ön kayıtları alınmaya başlandı. Kurslarımıza katılmak isteyenler, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesinde bulunan EBEGEM'e başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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