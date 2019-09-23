Son Dakika Haberleri: EBEGEM'den bayanlara el sanatları kursu
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EBEGEM'den bayanlara el sanatları kursu

42 dakika önce

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi bünyesinde geleneksel el sanatları kursu açılıyor. Ücretsiz kurslar için başvurular başladı.

EBEGEM'den bayanlara el sanatları kursu, System.String[]

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), gençlerin donanımlarına ve eğitimlerine katkı sağlayan kursların yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını destekleyen kurslarını da sürdürüyor.

Hanımların maharetli ellerinde can bulacak ebru, rölyef, ahşap boyama ve iğne oyası gibi geleneksek el sanatları ile magnet yapım kursları için başvurular alınmaya başlandı. 16 yaş ve üzeri bayanlara yönelik düzenlenen ve uzman hocalar tarafından verilecek kurslara katılan kursiyerler, hem keyifli vakit geçirme fırsatı yakalayacak hem de yaşamlarına yeni bir pencere açmış olacaklar.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, el sanatları kursu kayıtlarının alınmaya başlandığı belirtilerek, "Kurslarımıza katılmak isteyenlerin, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19'da (Belediye lojmanları yanı) bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

Ekonomi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:46 Kaynak: Bültenler
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