Son Dakika Haberleri: Ebegem'den denetimli serbestlik hükümlülerine girişimcilik semineri
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Ebegem'den denetimli serbestlik hükümlülerine girişimcilik semineri

52 dakika önce

EBEGEM, denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlülere yönelik, Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında "KOSGEB Destekleri ve Girişimcilik" konulu bir eğitim programı düzenledi.

Ebegem'den denetimli serbestlik hükümlülerine girişimcilik semineri, System.String[]

Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak, sosyal, kültürel ve mesleki açıdan bilgilendirmek ve devlet desteklerinden haberdar edebilmek amacıyla düzenlen programda, EBEGEM bünyesinde görevli Uzman Hakan Özcan tarafından katılımcılara, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi ile KOSGEB'in geçmişi ve hangi amaçla kurulduğu, hangi sektörleri desteklediği, bu desteklerden kimlerin hangi derecede faydalanabileceği ve faydalanabilmek için hangi şartlara haiz olması gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.

Bu bilgilerin yanı sıra katılımcılara başarılı ve sürdürülebilir bir işletmeyi nasıl kurabilecekleri, yapmayı planladıkları iş kollarında ne şekilde ilerleyebilecekleri ve devletten alacakları hibe ve kredileri doğru şekilde değerlendirebilmeleri konularında da bilgiler aktarıldı.

Program, katılımcıların sorularının Uzman Hakan Özcan tarafından cevaplandırılmasıyla sonlandırıldı.

Hakan Özcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:40 Kaynak: Bültenler
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